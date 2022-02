Coreia do Sul, de Paulo Bento, vence e está apurada para o Mundial'2022

Treinada pelo português Paulo Bento, a Coreia do Sul apurou-se esta terça-feira para o Mundial do Catar, ao bater a Síria por 2-0.

Um empate até poderia ser suficiente, mas com a vitória as dúvidas ficaram desde logo desfeitas. A Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, venceu na Síria por 2-0, esta terça-feira, e garantiu o apuramento para o Mundial de 2022, que se disputa no Catar, quando faltam jogar duas rondas.

Kim Jin-Su, aos 53 minutos, e Kwon Chang-Hoon, aos 71', fizeram os golos da seleção coreana.

No grupo A da fase de qualificação asiática, o Irão também já garantiu o bilhete para o Campeonato do Mundo.

A Coreia do Sul, 15.º país a garantir um lugar na prova, junta-se a Argentina e Brasil (América do Sul), ao anfitrião Qatar e ao Irão (Ásia) e a Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça (Europa).

Na qualificação asiática, os dois primeiros classificados de cada agrupamento da terceira fase seguem para o Mundial de futebol de 2022 e os terceiros defrontam-se num "play-off" para determinar a quinta seleção a seguir para o Catar.