Coreia do Sul, de Paulo Bento, sai derrotada e perde a liderança do grupo

A Coreia do Sul perdeu (1-0) com os Emirados Árabes Unidos e foi ultrapassada pelo Irão, que venceu o Líbano, na liderança do Grupo A de qualificação para o Mundial'2022. As duas seleções apuraram-se para o Catar.

Já apuradas para o Mundial'2022, no Catar, Coreia do Sul e Irão partiram para a última jornada de qualificação, esta terça-feira, com a liderança em disputa. Os sul coreanos, orientados pelo português Paulo Bento, estavam na liderança, mas terminaram o Grupo A no segundo lugar.

Isto porque foram derrotados (1-0) pelos Emirados Árabes Unidos e o Irão (Taremi não jogou e já está a viajar para o Porto) venceu o Líbano, por 2-0, subindo à liderança.

O terceiro lugar do grupo, que dá acesso ao play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, ficou entregue aos Emirados Árabes Unidos.

No Grupo B da qualificação asiática, Japão e Arábia Saudita já garantiram o apuramento. A Austrália vai ao play-off.