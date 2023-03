Córdoba atualiza estado do irmão de Gudelj, que sofreu paragem cardiorrespiratória em campo

Dragisa Gudelj, de 25 anos, caiu inanimado num jogo da terceira divisão espanhola. Foi assistido por equipas médicas e parece estar a recuperar bem

O encontro entre o Córdoba e o Racing Ferrol, da terceira divisão espanhola, realizado este último sábado, ficou marcado por um momento arrepiante: Dragisa Gudelj, irmão do antigo médio do Sporting, que atualmente representa o Sevilha, sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Assistido e transportado para o hospital, o jogador parece estar a recuperar bem.

De acordo com o Córdoba, clube onde milita o sérvio, de 25 anos, que passou pela equipa B e sub-23 do Vitória de Guimarães, Gudelj "passou bem a noite", estando a transferência prevista para as próximas horas.

Na manhã deste domingo, o clube que milita no terceiro escalão do futebol espanhol já veio fazer várias publicações sobre o susto com Dragisa Gudelj. De agradecimentos às equipas médicas até homenagens, o Córdoba não esqueceu o sérvio.

ℹ️ Nos alegra informar de que Dragi ha pasado bien la noche y que pronto pasará a planta #FuerzaGudelj 8️⃣ pic.twitter.com/CEj53yQNAZ - Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 26, 2023

Antes de comenzar el #entrenoCCF, un merecidísimo aplauso a nuestros servicios médicos #FuerzaGudelj 8️⃣ pic.twitter.com/wWkHqQsAMw - Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 26, 2023