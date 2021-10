Conviveu com Ronaldo e Messi e é o argentino quem mais admira: "É um deus do futebol"

Primeiro, na Juventus, Cristián Romero conviveu com Ronaldo. Depois, na seleção argentina, com Messi. O defesa-central admira os dois astros, mas coloca o argentino num patamar superior.

Cristián Romero está a viver uma grande fase na carreira. Com 23 anos, já chegou à Premier League - pelas portas do Tottenham - depois de dar nas vistas na Atalanta e já é presença assídua no onze titular da seleção da Argentina. Outra das sortes deste defesa-central é ter partilhado balneário com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, de quem falou numa entrevista à rádio britânica talkSPORT.

Embora não tenha realizado qualquer jogo oficial pela Juventus - foi emprestado a Génova e Atalanta - Romero cruzou-se com o CR7 na Juve e guarda boas recordações. "Tive a oportunidade de treinar e falar com ele. É uma grande pessoa e alguém que admiro muito enquanto jogador. Sou uma pessoa que quer sempre jogar contra as melhores equipas e os melhores jogadores. É para isso que estou aqui", lembrou.

No entanto, Messi é ainda mais admirado pelo jogador de Nuno Espírito Santo. "Não é só um grande jogador, é um deus do futebol. E não sou só eu que o digo. Qualquer pessoa que perceba de futebol vai dizê-lo. Ter a oportunidade de jogar com ele é incrível e, enquanto pessoa, admiro-o muito. É muito humilde", referiu.