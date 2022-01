Conversas secretas com jogadores motivam tensão entre Bayern e Barcelona

Em causa estão abordagens do Bayern de Munique a Pedri e Sergino Dest, sem o consentimento do Barcelona. Segundo a imprensa alemã, catalães planeiam "vingar-se" com procedimentos semelhantes em relação a Niklas Sule e dois jovens da academia bávara

O Bayern de Munique e o Barcelona encontram-se num momento de tensão, assegura o canal alemão Sport1. Segundo o reportado, a razão do diferendo diz respeito ao Bayern ter vindo a tentar persuadir Pedri e Sergino Dest a ingressarem no clube, isto sem o consentimento dos dirigentes catalães.

O médio de 19 anos do Barcelona, vencedor do prémio Golden Boy em 2021, foi o primeiro jogador a ser contactados pelos responsáveis bávaros, com a primeira abordagem a ter acontecido no verão de 2020, altura em que concluiu um empréstimo ao Las Palmas e regressou ao Barcelona, algo que não caiu bem juntos dos dirigentes culés.

Já o interesse em Dest terá sido mais recente mas também terá sido efetuado sem o conhecimento do Barcelona. "O Bayern falou com os jogadores do Barcelona sem informar o Barcelona sobre tal. Não se pode dizer que a relação entre os clubes seja muito má, mas não é o que costumava ser", referiu uma fonte do Barça, citada pela publicação germânica.

O Barcelona estará, inclusive, a planear uma espécie de "vingança", aproveitando o interesse em Niklas Sule, central do Bayern, Kenan Yildiz, médio ofensivo de 16 anos e Gabriel Vidovic, avançado de 18 anos, para encentar contactos com os jogadores sem o aval dos dirigentes germânicos.