Conversas entre árbitro e VAR vão ser públicas na Serie A

Medida entra em vigor já na temporada 2023/24.

A Serie A passará a divulgar, já em 2023/24, as conversas entre árbitros e VAR durante os jogos.

"As gravações de áudio do VAR serão divulgadas via DAZN desde o início da temporada. Iniciámos um projeto inovador com o DAZN e seremos a primeira federação de futebol a veicular áudios de ocorrências que são objeto de discussão. O problema não é se um erro foi cometido, mas porquê. A solução é ter um espaço próprio a cada 15 dias ou uma vez por mês onde possamos explicar os incidentes", revelou Gianluca Rocchi, chefe de arbitragem da Federação italiana.