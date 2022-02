Conversações "avançadas" na FIFA para excluir Rússia do Mundial'2022, diz a AFP

Segundo a agência de notícias AFP, há conversações avançadas para a Rússia ser excluída do play-off de acesso ao Mundial'2022.

A FIFA está em "conversações avançadas" para suspender a seleção russa das competições internacionais, incluindo o Campeonato do Mundo de futebol, em reação à invasão da Ucrânia, disse uma fonte próxima ao caso à AFP, esta segunda-feira.

De acordo com a publicação, a FIFA está a trabalhar com a UEFA para tomar a decisão, que excluiria a Rússia do Mundial do Catar, agendado para o período entre 21 de novembro a 18 de dezembro.

Os russos deveriam disputar o play-off de acesso ao Mundial contra a Polónia, a 24 de março.