Conversa entre Pogba e Solskjaer com vista ao adeus a Manchester

Médio francês conversou com o técnico no final do jogo RB Leipzig-Manchester United

O francês Paul Pogba e o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, terão tido uma conversa cara a cara no final do encontro dos "red devils" com o Leipzig, naquilo que se entendeu como o princípio do fim da passagem do jogador por Inglaterra.

Segundo o Daily Mail, o diálogo entre ambos foi sincero e frontal, acontecendo dias depois do agente Mino Raiola ter afirmado que "a relação Pogba-Unied acabou", admitindo que o médio de 27 anos poderia regressar à Juventus em janeiro. Nesse caso, e não tendo total disponibilidade financeira como num passado recente, a formação italiana terá Dybala como moeda de troca.

Outra possibilidade para Pogba seria on Real Madrid, onde teria como técnico o compatriota Zidane. No entanto, segundo o diário As, os madridistas estão mais inclinados para Camavinga, do Rennes, por cobrar menos (dois milhões de euros) e ter mais margem de evolução (apenas 18 anos).

Na passada terça-feira, Pogba não fez parte das escolhas iniciais de Solskjaer para a partida contra o RB Leipzig, entrando aos 61 minutos e dando nas vistas na última meia hora. A formação inglesa perdeu por 3-2, dizendo adeus à Champions. Um empate teria servido para passar aos oitavos de final da liga milionária.