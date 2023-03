Convenceu após saída de Lewandowski e agora renova com o Bayern

Prestes a celebrar 34 anos, Choupo-Moting renovou por mais uma temporada com os bávaros.

O Bayern anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para renovar contrato com Eric Choupo-Moting, avançado camaronês que passa a estar vinculado ao clube até ao final da próxima época.

"Estou super feliz por ficar aqui e continuar a divertir-me no clube. Sinto-me realmente em casa aqui. Estou obviamente encantado por poder ajudar tanto a equipa. Dou-me muito bem com a malta e trabalhamos arduamente nos nossos objetivos. Ainda temos grandes planos", declarou aos meios do clube.

Prestes a celebrar 34 anos (23 de março), o dianteiro tem assumido a titularidade no ataque do gigante alemão desde a saída de Robert Lewandowski no verão passado para o Barcelona. Na presente época, leva 15 golos e quatro assistências em 24 jogos disputados pelo clube.