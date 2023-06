Contrato de duas épocas e outra de opção: treinador será assunto encerrado no Tottenham

Ange Postecoglou terá já acordo para orientar o clube inglês.

A questão do treinador para a próxima temporada aparenta ser um assunto encerrato no Tottenham. A imprensa internacional informa esta segunda-feira que o clube londrino, onde alinha Porro, ex-Sporting, tem já um acordo com Ange Postecoglou.

De acordo com as informações, o contrato entre as partes será válido por duas épocas, com mais uma de opção.

O técnico australiano de 57 anos orientou o Celtic nas duas últimas temporadas e foi bicampeão escocês. Passou ainda pelo Japão, ao serviço do Yokohama Marinos e desempenhou o cargo de selecionador da Austrália.

O Tottenham, recorde-se, acabou a Premier League no oitavo lugar e falha as provas europeias em 2023/24.