"Contratações de inverno? Ficámos muito apertados pelo fair-play financeiro..."

Declarações de Jordi Cruyff, diretor desportivo do Barcelona, em entrevista ao jornal Sport.

Vai haver contratações de inverno? "O presidente já comunicou que isso será muito difícil, é a realidade que temos. Também temos muito orgulho pelos 17 jogadores que levámos ao Mundial, o que significa que o plantel é super competitivo. Queremos sempre melhorar, mas conseguimos fazer o que queríamos no último mercado. Ficámos muito apertados pelo fair-play financeiro porque conseguimos reforçar as posições que achámos vitais para podermos competir. Na LaLiga, não na Liga dos Campeões, estamos mostrar que estamos no bom caminho. Outras coisas serão feitas se possível. Se não puderem ser feitas agora, não há problema, trabalharemos com o que estiver disponível".

E saídas? "Não é tão fácil, depende do fair-play. Às vezes sair um não é suficiente e teremos de planear se valerá a pena ou não. Estamos preparados [para todos os cenários]".

​​​​​​​O problema é o fair-play... "A cada semana aparece algo novo. É sabido que a regra vai endurecendo e também é certo que o futebol espanhol cada vez mais nota isso. E não estou a falar do Barça. Há que ver o que convém ao futebol espanhol. A competitividade dos outros países é muito dura, tanto no que se permite em gastos como em impostos".