Contratação sonante do PSG pode deixar o clube sem qualquer minuto em campo

A direção do PSG poderá propor um acordo para rescisão contratual com Sergio Ramos, afirma o jornal "Le Parisien".

Quatro meses após ser anunciado como um dos principais reforços do PSG para esta temporada, Sergio Ramos pode estar de saída da equipa francesa sem sequer fazer a estreia. Aos 35 anos, o defesa ainda não tem reunidas as condições físicas ideais para voltar aos relvados.

De acordo com informações do jornal "Le Parisien", o PSG poderá propor um acordo para rescisão contratual com o jogador espanhol. Ramos tem contrato com a equipa de Messi, Neymar e Mbappé até à temporada 2022/2023.

A mesma fonte afirma que a contratação do ex-Real Madrid deixou dúvidas no departamento médico do clube, que estaria convencido de que o defesa pode não voltar a competir ao mesmo ritmo e nível que fez na equipa espanhola.