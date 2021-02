Ajax esqueceu-se de inscrever "contratação recorde" na Liga Europa

Responsável do clube holandês assumiu à Imprensa que a ausência do avançado africano na lista para a próxima fase da competição europeia deveu-se a uma distração

O dianteiro Sébastien Haller, contratado pelo Ajax no último período de transferências, por uma verba recorde de 25 milhões de euros, ficou erradamente excluído da lista para a Liga Europa, anunciou, esta quarta-feira, o clube.

"É, de facto, verdade que Haller não está na nossa lista de jogadores para a Liga Europa. Estamos a trabalhar com a KNVB e a UEFA para descobrir onde as coisas correram mal", disse um porta-voz do Ajax.

Esta quarta-feira foi o dia limite para os clubes em competição na Liga Europa apresentarem, oficialmente, a lista de jogadores selecionados (no máximo 25 atletas) para disputar a fase a eliminar da prova europeia.

Caso a responsabilidade administrativa seja do Ajax, e não dos serviços da UEFA, o clube de Amesterdão não poderá proceder à inscrição do avançado natural da Costa do Marfim.

Sébastien Haller foi contratado pelo Ajax, em janeiro passado, aos ingleses do West Ham por um total de 25 milhões de euros, o valor mais alto de sempre pago pelo emblema holandês em toda a história.

Por agora, o avançado internacional costa-marfinense contabiliza dois golos marcados e quatro assistências feitas em seis jogos disputados na Holanda.