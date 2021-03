Contratação falhada pelo United e decisão tomada: a saída de Old Trafford

Van de Beek não se afirma no clube inglês, apesar de toda a expectativa em redor do médio.

Contratado ao Ajax por 40 milhões de euros e reforço sonante para 2020/21, Donny van de Beek tem sido uma das desilusões da temporada. O médio holandês chegou ao Manchester United rodeado de enorme expectativa, mas está longe de ser uma primeira opção, apesar dos 25 jogos em que participou até ao momento. Na Premier League, por exemplo, apenas em duas ocasiões foi titular.

A imprensa inglesa dá conta do descontentamento do jogador de 23 anos e garante que o mesmo já tomou uma decisão: deixar Old Trafford. O jornal Daily Star dá destaque ao assunto, mas é referido que falta saber qual a posição do United sobre esta matéria.

Com o Europeu à porta, a presença do jogador na seleção dos Países Baixos não é tido como certa. Van Basten, figura de proa do futebol holandês, chegou a considerar que a opção pelo United foi "precipitada e má". Ronald de Boer, irmão do selecionador, afirmou, por outro lado, que Van de Beek devia ter saído, cedido ou até a título definitivo.