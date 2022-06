Contratação de Vitinha deixa médio do plantel do PSG fora das contas para 22/23

Rafinha com pouco espaço no Parque dos Príncipes, depois de uma época em que foi emprestado à Real Sociedad

Rafinha Alcântara, irmão de Thiago, médio do Liverpool, não deverá entrar nas contas do PSG para 2022/2023. A contratação de Vitinha e, até, o interesse em Renato Sanches deixa o antigo jogador do Barcelona sem espaço dentro do plantel.

De acordo com o AS, o médio, que termina contrato no próximo ano, deverá mesmo ser vendido, num negócio encarado como natural depois do investimento dos franceses em Vitinha, jogador que brilhou na temporada do FC Porto.

Em Paris desde 2020, Rafinha realizou um total de 39 partidas pelo PSG, com zero golos e seis assistências pelo meio. O empréstimo à Real Sociedad, na última época, permitiu ao médio fazer 26 jogos e marcar um golo pelos bascos.