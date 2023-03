Contratação de Mbappé pelo Real: "Sendo Florentino o presidente, talvez já não"

Francês é dado há muito tempo como futuro jogador dos merengues, mas Jesé Rodríguez, antigo jogador de Real e PSG, tem algumas dúvidas

Kylian Mbappé continua a ser encarado como um provável reforço do Real Madrid no futuro. O avançado é já há muito associado aos merengues, mas Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting e ex-futebolista de Real e PSG, tem algumas dúvidas.

"Mbappé no Real? Não sei, sendo Florentino o presidente, talvez já não. Ele não gostou do que aconteceu da última vez, mas nunca se sabe. Se eu o contrataria? Se olhasse para ele como dono de um clube, depende das opções que haveria no mercado, mas tinha de ver outras coisas. Olhando só ao talento, sem hesitar, de olhos fechados", referiu, em conversa com a Cadena SER.

Recorde-se que Kylian Mbappé, o melhor marcador da história do PSG, tem contrato com os parisienses até 2025.

Atualmente na Sampdória, Jesé passou pelo Real Madrid e pelo PSG, realizando um total de 94 e 18 partidas, respetivamente.