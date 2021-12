Contrariedade no Chelsea: regressou de lesão, mas agora é baixa devido à covid-19

Kovacic (à esquerda), jogador do Chelsea

Redação com Lusa

Mateo Kovacic testou positivo ao novo coronavirus.

O futebolista internacional croata ​​​​​​​Mateo Kovacic, que estava de regresso após lesão, teve resultado positivo na despistagem ao coronavírus e vai falhar novo jogo do Chelsea, na Liga dos Campeões com o Zenit, informou esta terça-feira o treinador Thomas Tuchel.

"Temos más notícias, o Mateo esteve a treinar ontem [segunda-feira], tinha um grande sorriso no rosto e foi muito bom vê-lo de regresso, mas hoje testou positivo", explicou o treinador do Chelsea, adiantando que o médio já está em quarentena.

O futebolista estava de regresso à equipa depois de uma longa ausência devido a uma lesão nos isquiotibiais, músculos na parte posterior da coxa, que o fez perder oito jogos desde 26 de outubro.

O Chelsea, já apurado para os oitavos de final, visita na quarta-feira o Zenit, em jogo da sexta e última jornada do grupo H da "Champions", mas no qual ainda discute a liderança com a Juventus, que recebe o Malmö.

O aumento de infeções pelo novo coronavírus no Reino Unido, com um recorde de contágios desde o verão, em números que superaram os 50.000 casos diários, teve reflexos na Premier League, que reportou 12 casos na Liga na última semana.

Este é também o maior número de contágios no campeonato desde a semana entre 16 e 22 de agosto, então com 16 casos positivos.

Entretanto, hoje a imprensa refere que o Tottenham tem, pelo menos, seis casos positivos no plantel e outros no "staff", uma informação que o clube londrino ainda não confirmou.

Os "spurs" recebem na quinta-feira o Rennes, em jogo da Liga Conferência Europa, competição em que ainda tentam o apuramento para os play-offs (segundo lugar), enquanto os franceses já asseguraram a vitória no grupo.

A covid-19 provocou pelo menos 5.253.726 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,13 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.