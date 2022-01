Contra rival de terceira, Barcelona sofreu muito, mas garantiu passagem na Taça

Catalães nos oitavos, depois de vitória por 1-2. Ao intervalo, a vantagem era da formação da casa

Foi sofrida a passagem do Barcelona aos oitavos da Taça do Rei. Diante do Linares, do terceiro escalão, os catalães estiveram a perder, mas acabaram por ganhar, por 1-2, com Dembelé em destaque.

No final dos primeiros 45 minutos, os catalães perdiam, depois do golo de Díaz, mas, na segunda parte, Dembelé, primeiro, com um remate de fora da área, e Ferrán Jutglà, na sequência de uma jogada individual, carimbaram a reviravolta.

O jogo ficou ainda marcado pela primeira aparição oficial de Dani Alves depois do regresso à Catalunha. O lateral tinha jogado no amigável de tributo a Maradona, mas esta foi a primeira partida a contar.