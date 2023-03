"Contra o FC Porto merecíamos passar. Fizemos um esforço incrível"

Chiesa recordou a eliminatória da Champions com o FC Porto

Chiesa, jogador da Juventus, lembrou a eliminatória da Champions de 2020/21.

Federico Chiesa abordou diversos temas numa conversa divulgada nas plataformas oficiais da Juventus. O avançado italiano de 25 anos, que tem sido prejudicado com algumas lesões, recordou os oitavos de final da Liga dos Campeões da época 2020/21, fase na qual a equipa italiana caiu em Turim, aos pés do FC Porto, após prolongamento.

O internacional transalpino elegeu esse duelo com os dragões como o jogo que mais o impressionou em termos emocionais. "Foi contra o FC Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, porque merecíamos passar, mas não conseguimos. Fizemos um esforço incrível" declarou.

O FC Porto, recorde-se, venceu por 2-1 na primeira mão e na segunda, em solo italiano, fez a festa, apesar do desaire por 3-2 após prolongamento, numa altura em que os golos foram contavam como critério de desempate.

Chiesa enverga a camisola 7 da Juventus, um número que no clube já pertenceu a Ronaldo. "Queria mudar de número e assumir um importante. O número 7 estava livre. O Dusan [Vlahovic] deixou-o para mim, porque ele queria o número 9, mas gosto muito do número 7. Ao nível da história recente, foi usado por um jogador que faz parte dos cinco melhores da história do futebol. Não é apenas o número 7 da Juventus, que já era muito importante, mas é também o número 7 que Ronaldo usou", comentou.