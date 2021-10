"Contra equipas fortes, United tem sido trucidado, desmantelado, feito em pedaços"

Declarações fortes de Gary Neville, antigo lateral do Manchester United

Lenda do Manchester United e atual comentador da Sky, Gary Neville não foi meigo para com o grupo de trabalho de Solskjær depois da goleada do Liverpool em Old Trafford, por 0-5.

"Nunca pensei que fosse ficar tão mau como isto...foi um choque absoluto e o timing não podia ter sido pior. Este cenário vinha sendo desenhado há algumas semanas contra o que eu chamo de equipas normais. Contra equipas fortes, United tem sido trucidado, desmantelado, feita em pedaços", afirmou o antigo lateral.

Apesar do momento menos bom, Neville tinha alguma esperança que o United pudesse responder. Mas não aconteceu, e de forma natural, segundo o antigo internacional inglês.

"Não pensei que jogassem assim hoje, porque pensei que iriam carregar num interruptor. Mas não se pode carregar num interruptor no futebol", concluiu.