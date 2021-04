"Contra a minha vontade, puseram-me junto ao Messi e tiraram uma fotografia"

Goste-se mais ou menos de futebol, são poucas as pessoas que recusam tirar uma fotografia com Messi. Mas já aconteceu com Dani Olmo, jogador do Leipzig.

Dani Olmo, avançado do Leipzig, contou uma história curiosa que envolve Messi, então a iniciar a carreira de futebolista. O espanhol tinha oito anos - ainda antes de jogar na formação do Barcelona - quando se cruzou com o argentino e recusou tirar uma fotografia, preferindo continuar a jogar futebol sozinho.

Ainda assim, foi "obrigado" a posar para a câmara junto a Messi, que na altura teria 18/19 anos.

"Uma vez, antes de integrar a La Masia [formação do Barcelona], acompanhei o meu pai enquanto ele apitava um jogo em Castelldefels. Tinha oito anos. Estava a jogar futebol sozinho e contente, quando alguém - acho que um amigo do meu pai - aproximou-se e disse-me: ", Dani, anda cá. Não vais acreditar! Vais poder tirar uma foto com o Messi". Que rapaz não queria uma fotografia com ele? Bem, eu. Disse: "Não, obrigado. Estou bem. Quero continuar a jogar. É só uma foto". Mas, contra a minha vontade, puseram-me junto ao Messi e tiraram a fotografia", confidenciou o jogador de 22 anos em entrevista ao The Players Tribune.