Conto de fadas torna-se realidade: nove meses depois, Eriksen entra e marca pela Dinamarca

Médio dinamarquês entrou ao intervalo do particular contra os Países Baixos e marcou três minutos depois

Nove meses depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória em pleno Euro'2020, causando sentimentos de aflição a todos os que testemunharam o momento em que colapsou em campo, Christian Eriksen não só conseguiu regressar à seleção nórdica, como marcou nem três minutos depois de entrar em campo.

Lançado ao intervalo, perante aplausos gerais vindos das bancadas, no particular deste sábado com os Países Baixos, Eriksen estreou-se a marcar esta época aos 48 minutos, reduzindo a desvantagem da Dinamarca no marcador para apenas um golo (3-2).

Contratado no mercado de inverno pelo Brentford, da Premier League, Eriksen esteve com a carreira em risco devido ao susto do Euro'2020, diante da Finlândia na fase de grupos, quando caiu inanimado aos 43 minutos, tendo-lhe sido posteriormente implantado um desfibrilhador para prevenir o risco de morte súbita.

Veja o momento em que Eriksen regressa aos golos pela Dinamarca: