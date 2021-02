Continua a série negativa do Dortmund: terceira derrota em quatro jogos na Bundesliga

Com Raphael Guerreiro "a tempo inteiro", o Borussia voltou a tropeçar, desta vez no terreno do oitavo classificado da Bundesliga, e já está 16 pontos do líder

O Borussia Dortmund sofreu este sábado a terceira derrota nos últimos quatro jogos do campeonato alemão de futebol, no campo do Friburgo, por 2-1, enquanto Leipzig, Wolfsburgo e Bayer Leverkusen reforçaram a candidatura à Liga dos Campeões, na 20.ª jornada.

Com o internacional português Raphael Guerreiro a tempo inteiro, a formação de Dortmund voltou a tropeçar, desta vez no terreno do oitavo classificado da Bundesliga, e já está 16 pontos do líder Bayern Munique.

Além de estar praticamente afastado da luta pelo título, o Borussia ocupa o sexto posto e tem o apuramento para a "Champions" da próxima temporada em risco.

Depois de uma primeira parte sem golos, em poucos minutos, aos 49 e 52, o Friburgo construiu uma vantagem de dois golos, com remates certeiros do sul-coreano Jeong e do francês Schmid, respetivamente, enquanto o melhor que o Borussia Dortmund conseguiu foi reduzir a diferença por Moukoko, aos 76.

No segundo posto, a sete pontos da liderança, continua o Leipzig, que deixou o Schalke 04 um pouco mais perto da descida ao segundo escalão, ao vencer por 3-0 na casa do lanterna-vermelha da Bundesliga.

O francês Mukiele (45+2 minutos), o austríaco Sabitzer (73) e o húngaro Orban (87) fizeram os golos da equipa forasteira perante um Schalke 04 que continua sem contar com o avançado português Gonçalo Paciência, a recuperar de grave lesão no joelho.

No terceiro lugar, a 10 pontos do Bayern Munique e a três do Leipzig, segue o Wolfsburgo, que ganhou no campo do Augsburgo, por 2-0, enquanto o Bayer Leverkusen subiu provisoriamente a quarto, depois de golear em casa o Estugarda, por 5-2, com destaque para um "bis" de Demirbay.

Contudo, a formação de Leverkusen pode ainda ser ultrapassada pelo Eintracht Frankfurt, de André Silva, que joga no domingo no terreno do Hoffenheim.