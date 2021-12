Conte sobre a reunião na Premier League: "Quando tens uma parede à tua frente..."

Os responsáveis da Premier League e os treinadores dos clubes reuniram-se para falar sobre o impacto que a covid-19 está a ter na competição.

Os treinadores dos clubes da Premier League fizeram uma reunião, na quinta-feira, para debater as questões relacionadas com a covid-19, numa altura em que muitos jogos têm sido adiados devido a surtos. No entanto, o encontro não foi muito produtivo... pelo menos para Antonio Conte.

O técnico do Tottenham disse que o debate "foi falar como uma parede". 'Nós, treinadores, tentámos falar. Alguns tentaram falar e pedir soluções, mas acho que já estava tudo meio decidido. Quando tens uma parede à tua frente, podes pedir tudo o que quiseres e ontem foi isso, tivemos uma parede à frente. Por isso mesmo, prefiro nem chegar mais longe nesta conversa", atirou, citado pela imprensa inglesa.

"Durante vários dias nós treinámos com apenas 11 ou 12 jogadores. Por um lado, é muito difícil. Por outro, aproveitámos esta situação, com mais tempo por causa dos jogos adiados, para melhorar os jogadores. Mas preparámos os jogos só com esses jogadores", afirmou, referindo-se ao surto que também assolou o plantel dos spurs.