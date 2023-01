Antonio Conte não vai à conferência devido ao falecimento de Vialli

Dupla foi colega na seleção e na Juventus. Técnico ia antever esta sexta-feira a receção ao Portsmouth, referente à terceira eliminatória da Taça de Inglaterra

Antonio Conte não participou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portsmouth, referente à terceira eliminatória da Taça de Inglaterra e marcado para este sábado.

O técnico dos spurs optou por não comparecer devido ao falecimento de Gianluca Vialli, antigo colega do técnico dos spurs na seleção italiana e na Juventus, nos anos 90 do século passado.