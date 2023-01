Conte irrita-se e pede diretor desportivo nas conferências: "É sempre a mesma cara..."

Treinador do Tottenham está cansado de ser o único elemento do clube inglês a falar aos jornalistas nas conferências de imprensa e sugere que também o diretor desportivo e o responsável pelo departamento médico falem com os jornalistas com mais regularidade.

Antonio Conte, treinador do Tottenham, mostrou-se irritado por ser o único no clube a dar a cara nas conferências de imprensa, dizendo que também o diretor desportivo e o responsável pelo departamento médico deviam falar aos jornalistas.

Esta terça-feira, na antevisão ao jogo de quinta-feira contra o Manchester City, para a Premier League, o treinador italiano queixou-se por ter de responder às mesmas perguntas todas as semanas.

"Em Inglaterra há um mau hábito, que é o facto de apenas o treinador falar. Nunca vi alguém do departamento médico vir aqui explicar como está a ser a recuperação de um jogador ou um diretor desportivo a falar da estratégia e da visão do clube. Em Itália, antes dos jogos, há uma pessoa do clube que fala com a comunicação social. Aqui podia fazer-se o mesmo, seria melhor. É sempre a mesma a cara que aparece. E se apenas o treinador fala, às vezes pode haver mal entendidos. Era bom ter alguém do clube a falar, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês", vincou.

"Seria mais simples para vocês, jornalistas, perceberem as coisas. Não seria sempre a mesma cara em público. Acreditem, é difícil", acrescentou.

Sobre o atual momento de forma - dias depois da derrota por 2-0 com o Arsenal -, Conte diz que está a ser feito o possível e que todos estão a trabalhar arduamente. "Se há críticas, temos de aceitar. Mas estamos a fazer o que conseguimos. E exijo aos jogadores que deem o máximo pelo clube e pelos adeptos", apontou.