Conte foi contratado e Harry Kane já não quer deixar o Tottenham, diz a imprensa inglesa

De acordo com o The Sun, contratação do treinador italiano mudou planos da estrela dos Spurs.

Na última janela de transferências, Harry Kane esteve muito perto de deixar o Tottenham, mas acabou por ficar com a promessa de terminar pelo menos mais uma temporada no clube londrino. Os planos da estrela da equipa em sair ao final da época, entretanto, parecem ter mudado.

Após a saída de Nuno Espírito Santo, demitido do comando da equipa esta semana, e da respetiva contratação do técnico Antonio Conte, Kane vê um panorama diferente no clube. De acordo com o The Sun, o capitão da seleção inglesa acredita que a chegada do italiano pode ajudar os Spurs a lutarem por troféus.

Conte, apresentado na terça-feira, receberá um orçamento de aproximadamente 180 milhões de euros para contratações. Kane já está ciente dessa informação e confiante que o Tottenham formará uma equipa mais forte nos próximos meses.

Kane marcou sete golos em 14 jogos pelos Spurs nesta temporada, mas apenas um deles foi na Premier League, na vitória por 3-2 sobre o Newcastle, a 17 de outubro.