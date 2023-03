"Conte? Existem treinadores como ele e Mourinho, são como martelos..."

Christian Vieri, antigo colega de equipa de Conte na Juventus, não ficou surpreendido com a saída abrupta do treinador dos spurs.

Christian Vieri, antigo avançado italiano que foi colega de equipa de Antonio Conte na Juventus, na época 1996/87, não ficou surpreendido com a saída abrupta do treinador do Tottenham, no domingo, considerando que o seu caráter é parecido ao de José Mourinho.

"Antonio está habituado a chocar com toda a gente, faz parte do seu caráter. Se um clube o contrata, não devem esperar alguém que fique contente com tudo, sabem que é uma pessoa severa e exigente. É pesado tê-lo num clube, ele tira-te o sono. Existem treinadores como ele e José Mourinho, são como martelos e exigem o melhor de todos em todos os momentos. E depois há aqueles que ficam felizes com tudo. Toda a gente tem a sua visão", afirmou, em declarações ao jornal Corriere della Sera.

Recorde-se que Conte rescindiu com o Tottenham por acordo mútuo no domingo, após ter lançado duras críticas à mentalidade da equipa e do próprio clube na sequência de um empate (3-3) frente ao Southampton, último classificado da Premier League.