Conte estará por horas e em Inglaterra apontam principal candidato à sucessão

Alguns jogadores terão entrado em contacto com Mauricio Pochettino

O anúncio da saída de Antonio Conte do comando técnico do Tottenham deverá acontecer em breve e em Inglaterra já apontam o principal candidato à sucessão.

Pois bem, de acordo com a "Sky Sports", os jogadores dos "spurs" veem com bons olhos um possível regresso de Mauricio Pochettino, tendo alguns deles já entrado mesmo em contacto com o antigo treinador do clube, de forma a perceber qual a disponibilidade do técnico.

Ainda segundo as mesmas informações, o treinador argentino, sem clube desde que deixou o PSG no final de 2021/22, estaria interessado em regressar ao emblema inglês.

De recordar que Mauricio Pochettino comandou o Tottenham entre 2014 e 2019, tendo levado a equipa à final da Liga dos Campeões na temporada 2018/19, perdida para o Liverpool.