Conte é operado e falha o jogo que pode ser de estreia para Porro

Antonio Conte, treinador do Tottenham

"No seguimento de um diagnóstico de colecistite", o técnico é alvo de uma intervenção cirúrgica.

Antonio Conte, treinador do Tottenham, clube inglês que contratou Porro ao Sporting no mercado de inverno, vai ser operado. A informação foi transmitida pelo emblema londrino através de um comunicado.

"No seguimento de um diagnóstico de colecistite, [Antonio Conte] será alvo de uma intervenção cirúrgica para a remoção da vesícula biliar, hoje, e irá regressar após um período de recuperação. Todos no clube desejam-lhe o melhor", pode ler-se.

O período de ausência não foi divulgado pelo Tottenham, mas o técnico italiano não estará no banco na receção ao Manchester City, no próximo domingo (16h30), para a Premier League. O jogo pode mercar a estreia do lateral espanhol.