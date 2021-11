Conte e as primeiras palavras no novo clube: "O Tottenham agora é muito, muito melhor"

Declarações de Antonio Conte, treinador apresentado esta terça-feira como novo comandante do Tottenham, à TV Spurs.

Convite do Tottenham: "Penso que esta é uma grande oportunidade para regressar a Inglaterra com um clube de jogadores de topo e, com certeza, será uma honra ser o treinador do Tottenham. Quero dizer que o clube e o Daniel Levy (proprietário da equipa) me queriam muito, e foi, para mim, uma honra aceitar o convite. Quero retribuir essa confiança."

Já foi contactado no passado: "Recebi um telefonema do Tottenham neste verão e fui muito claro porque tinha acabado de deixar o Inter, com duas temporadas importantes, duas temporadas muito difíceis e, sinceramente, não era o momento certo para recomeçar outra experiência. Por isso, digo obrigado, porque pensaram em mim. Além disso, emocionalmente, ainda estava na última experiência com o Inter."

Passado vitorioso no Inter: "Quebrámos a sequência de títulos da Juventus, nove anos consecutivos. Emocionalmente foi muito intenso. Tenho a certeza de que precisava de uma pausa e, principalmente, de não pegar outra equipa naquele momento. Devo estar 110 por cento convencido, porque aqui estou totalmente compenetrado."

Infraestrutura do clube: "Chego a um clube de elite, onde o estádio e o campo de treino são maravilhosos. Acho que o Tottenham é o melhor nesse aspeto. Acho que poderei começar a trabalhar para colocar o Tottenham em campo no mesmo nível das infraestruturas. O Tottenham agora é muito, muito melhor."