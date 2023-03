Conte e as palavras de Richarlison: "Tem razão, tem feito uma época de merda"

Brasileiro tinha lamentado falta de oportunidades, técnico concorda com a avaliação e as palavras usadas pelo jogador

Antonio Conte não teve problemas em responder publicamente a Richarlison. O brasileiro queixou-se da falta de oportunidades, utilizando mesmo a expressão uma época "de merda", e a resposta do técnico surgiu já esta sexta-feira.

"Ele não me criticou. Ele disse que a época dele tem sido uma merda, e tem razão. A época dele não tem sido boa. Tem tido lesões. Jogou e marcou na Liga dos Campeões, e, depois, foi ao Mundial e teve uma lesão grave", lamentou o técnico, antes do regresso à Premier League e da receção ao Notingham Forest.

Conte não gostou, ainda assim, do tom utilizado pelo internacional brasileiro.

"Ele foi muito sincero ao dizer que esta época não tem sido boa, mas ainda não acabou. Se merecer jogar, vou dar-lhe oportunidades. Quanto ao resto da entrevista, penso que cometeu um erro. Quando falas do 'Eu', e não do 'Nós', estás a ser egoísta", explicou.

Richarlison lamentou a falta de oportunidades no final do encontro com o Milan, que terminou empatado sem golos e que materializou a eliminação do Tottenham na Liga dos Campeões.

"Faltam-me minutos, falta-me tempo. Esta temporada - peço desculpa - está a ser uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco com as lesões, também", lamentou.