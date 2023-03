Conte deixa mensagem no dia seguinte a ser despedido do Tottenham

Treinador italiano agradece o apoio dos adeptos e deseja o melhor para o futuro do clube inglês.

Antonio Conte recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para se despedir publicamente dos adeptos do Tottenham. O italiano foi despedido, no domingo, do comando técnico dos spurs.

"O futebol é paixão. Quero agradecer profundamente a toda a gente dos spurs que estimou e partilhou a minha paixão e forma intensa de viver o futebol enquanto treinador. Uma referência especial para os fãs que sempre me apoiaram, foi inesquecível ouvi-los a cantar o meu nome. A nossa caminhada juntos terminou, desejo-vos o melhor para o futuro", lê-se na mensagem do treinador de 53 anos.