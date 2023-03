"Conte de volta ao Inter? Para vencer o campeonato, é o treinador mais indicado"

Antonio Conte venceu a Serie A pelo Inter na temporada 2020/21. E agora que deixou o Tottenham e volta a estar livre, fala-se num regresso do treinador a Milão.

Massimo Moratti, antigo presidente do Inter, acredita que Antonio Conte é o treinador certo para devolver o título de campeão italiano aos nerazzurri.

"Não falei com o Marotta [CEO do Inter], portanto não sei de nada. Se eu o traria de volta? [n.d.r Conte treinou o Inter entre 2019 e 2021] Se a equipa quer ganhar o campeonato italiano novamente, ele poderá ser o treinador mais indicado para conseguir isso", afirmou a lenda do dirigismo daquele emblema.

"Esta época ainda temos a possibilidade de ganhar a Champions. Não é simples, mas a hipótese existe", disse depois Moratti, que liderou o Inter de 1995 a 2014 e foi o responsável por contratar José Mourinho, em 2008.

Recorde-se que os nerazzurri vão medir forças com o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em relação à atual situação financeira do clube, o antigo presidente pediu calma aos adeptos antes de julgarem Steven Zhang, o líder da empresa chinesa Suning Holdings Group, proprietária do Inter.

"Nos dias de hoje, é muito difícil para uma simples família de Itália ou da Europa ser proprietária de um clube como o Milan, o Inter ou a Juve. Esta é a realidade. E Zhang já investiu tanto dinheiro no Inter, tendo ganho um "scudetto" [2020/21, com Antonio Conte como técnico] e dado outras alegrias, que antes de o julgar todos devemos refletir", vincou Moratti, em declarações ao canal de Youtube CanaleInter69.