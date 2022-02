Conte critica mercado de janeiro do Tottenham: "Plantel foi enfraquecido"

Em janeiro, o Tottenham perdeu quatro jogadores e viu chegar apenas dois. Conte não está satisfeito.

Antonio Conte não ficou agradado com o mercado de inverno do Tottenham. O treinador italiano disse que o plantel ficou mais fraco, deixando críticas à direção dos spurs.

"O que aconteceu no mercado não é fácil para o treinador. Perdemos quatro jogadores importantes e só trouxemos dois. Em vez de se fortalecer, o plantel foi enfraquecido, apesar de o Bentancur e o Kulusevski serem boas apostas, porque o Tottenham procura jogadores jovens e com capacidade de evoluírem e não jogadores já prontos. Esse é o problema. Se um clube quer crescer e tornar-se competitivo rapidamente, é inevitável ter jogadores com muita experiência. Mas, enfim, agora percebi qual é a visão que têm para o clube", atirou Conte, em declarações à Sky Sport Italia.

Refira-se que os londrinos perderam Dele Alli, para o Everton, Bryan Gil, para o Valência, Lo Celso, para o Villarreal, e Ndombélé, para o Lyon. Entraram Kulusevksi e Bentancur, vindos da Juventus.