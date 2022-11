Conte "ameaça" saída do Tottenham: "Podemos perder a paixão..."

Técnico italiano pede paciência e critica adeptos depois de mais uma derrota em casa, a segunda consecutiva para a Premier League, diante do Liverpool, por 1-2

Antonio Conte não está com muita paciência para os adeptos do Tottenham. Os spurs perderam pela segunda vez seguida em casa, mas o técnico pede paciência e ameaça, até, uma possível saída no final da época.

"Estamos longe das equipas com os plantéis mais fortes e habituados a vencer. Portanto, todos devem compreender a necessidade de tempo e paciência. Caso contrário, podemos perder a paixão e o entusiasmo, que é o meu combustível. Se eu tiver isso, está tudo bem. Caso contrário, continuaremos esta época e depois veremos o que acontece no final", afirmou, depois do desaire, por 1-2, ante o Liverpool.

O técnico garantiu respeito pelos adeptos, mas lembrou que a exibição, apesar do mau resultado, não justifica tantas críticas.

"Penso que temos de mostrar sempre um grande respeito pelos nossos adeptos, que pagam pelos bilhetes. Mas se me perguntarem se, hoje, fiquei desapontado (após a derrota para Liverpool), tenho de dizer sim, porque é sempre importante ser honesto. Após um ano, melhoramos muito, mas se alguém pensa que estamos prontos para ganhar troféus, tenho de lhes dizer que vai ser muito difícil", explicou.