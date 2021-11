Contas feitas em Espanha: três saídas no Real e uma poupança de 60 milhões

Gareth Bale, Marcelo e Isco terminam contrato no final desta temporada.

Com alguns dos mais caros jogadores do plantel em final de contrato, o Real Madrid vive na expectativa de economizar um bom dinheiro na próxima temporada e com isso abrir espaço no orçamento para novos reforços, como o nome de Mbappé sempre em foco. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a saída de três jogadores permitirá ao clube poupar cerca de 60 milhões de euros.

O montante corresponde ao fim do contrato de três dos seus jogadores. O galês Gareth Bale é o mais caro de todos. Tem um salário que ronda os 15 milhões de euros líquidos por ano (cerca de 30 milhões de euros brutos e é esse o valor que o clube deve pagar).

Outro próximo de encerrar o ciclo no Santiago Bernabéu é Marcelo. O lateral brasileiro custa cerca de 9,5 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de 18 milhões de euros brutos) para o clube.

Por fim, há a iminente saída de Isco Alarcón, que tem um salário que custa 6,7 milhões de euros líquidos por temporada (13 milhões em termos brutos). Nesta época, jogou apenas 166 minutos na Liga e ainda não fez a estreia na Liga dos Campeões.