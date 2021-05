Contas da Premier League: vitória do Chelsea tranquilizou... Nuno Espírito Santo

Wolverhampton assegurou matematicamente a permanência numa época uns furos abaixo das anteriores.

Treinado por Nuno Espírito Santo e com oito portugueses no plantel, o Wolverhampton assegurou no sábado matematicamente a permanência na Premier League. Esta equipa está na 12.ª posição, com 41 pontos, o que significa que, com a derrota de ontem do Fulham em casa do Chelsea (0-2), já não pode ser ultrapassada por nenhum dos três últimos classificados.

Quanto aos "cottagers", continuam em posição agonizante depois de um jogo em que pouca luta deram aos blues.

Havertz foi a estrela que mais cintilou, apontando os dois tentos favoráveis ao Chelsea, o primeiro dos quais aos 10", após um passe de Mount para as costas da defesa que o deixou isolado frente a Areola. Lookman esteve perto do empate aos 23", mas Mendy defendeu para canto e, já na segunda parte, Havertz tabelou com Werner para matar o jogo. O Chelsea fica a dois pontos do terceiro lugar do Leicester e com uma vantagem confortável sobre o West Ham na luta pelo quarto lugar, o último que dá acesso à Champions.

Fora desta luta ficou o Everton que, também no sábado, com André Gomes em campo durante 70 minutos, foi derrotado em casa pelo Aston Villa por 2-1.