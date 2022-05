Contada nem parece verdade, mas é: a subida do Bristol Rovers à League One

Equipa precisava de vencer último jogo da jornada por sete golos para subir

A tarde de sábado ficou marcada, a letras douradas, na história do Bristol Rovers, após ter garantido de forma épica a subida à League One, terceira divisão inglesa.

O Bristol partiu para a 46º e última jornada da League Two, equivalente ao Campeonato de Portugal, no quarto lugar e em igualdade pontual com o Northampton, terceiro devido à diferença de golos marcados e sofridos.

Com o último lugar do pódio a garantir a promoção direta à League One, o Bristol precisava de vencer o Scunthorpe por sete golos de diferença para ultrapassar o Northampton, que venceu na visita ao Barrow por 3-1.

Ora, a formação comandada por Joey Barton, ex-jogador do Manchester City, vencia por 2-0 ao intervalo, na mesma altura em que recebeu as más notícias de que seriam precisos mais cinco golos na segunda parte para conseguir anular o triunfo do Northampton.

Se a tarefa hercúlea seria demasiada para alguns, para o Bristol não foi. Dois golos de Aaron Collins e de Anthony Evans e ainda outro de Elliott Anderson, aos 85, selaram a promoção direta do clube para a League One e relegaram o Northampton para o play-off, perante o delírio dos adeptos do The Gas, que assistiram a um dos momentos mais emocionantes da história do emblema fundado em 1883.

"Eu sabia que íamos subir, não tinha dúvidas disso. Uma coisa que não pode ser questionada é o caráter da nossa equipa e dos nossos jogadores. Como consequência disso, os adeptos apareceram e apoiaram os jogadores porque sabiam que eles iam dar tudo. Tens dias especiais se consegues este tipo de receita", foram as palavras de Joey Barton, após a épica vitória e consequente subida do Bristol Rovers ao terceiro escalão inglês.