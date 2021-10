Conta no Marselha, mas lembra: "Não sei qual era a ideia de Koeman"

Konrad de la Fuente falou sobre a experiência na primeira equipa do Barcelona

Está com o lugar em risco em Barcelona e, por outras paragens, não tem sido, também, propriamente elogiado. Desta vez foi Konrad De La Fuente, jogador do Marselha, a deixar críticas ímplicitas a Ronald Koeman.

"Não sei qual era a ideia de Koeman em relação a mim. Estive na equipa principal na época passada, mas quase não joguei (fez apenas três jogos). Estava feliz, treinava com os melhores e aprendi muito. Foi uma boa experiência", afirmou, numa conversa no Twitch.

Konrad, que vai contando para Sampaoli no Marselha, apesar de não ser um titular indiscutível, explicou a decisão de deixar a Catalunha e abraçar um novo projeto.

"Fui eu quem decidi sair do Barcelona. Durante seis meses fui falando com os meus empresários. Sendo realistas, seria difícil ter tempo de jogo na primeira equipa. E a diferença está aí. No Marselha já fiz mais de 500 minutos e ainda estamos em outubro. Tenho 20 anos. Provavelmente, no Barça não teria jogado tanto", explicou.