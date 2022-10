Conta bancária de Benzema mais recheada com a conquista da Bola de Ouro

Imprensa espanhola revela o valor que o avançado do Real Madrid vai receber.

Karim Benzema conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, sucedendo ao argentino Lionel Messi. O jogador do Real Madrid, de 34 anos, que, em 25 de agosto, já tinha sido eleito o melhor para UEFA, venceu em 2021/22 a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, sendo o melhor marcador em ambas as provas, com 15 e 27 golos, respetivamente.

O prémio, em si, não acarreta qualquer valor monetário, mas Benzema irá ver a conta bancada um pouco mais recheada. Segundo explica o jornal espanhol As, e tendo em conta as diferentes cláusulas existentes nos contratos dos principais craques mundiais, o jogador irá receber cerca de um milhão de euros, valor que estará estipulado no vínculo com o Real Madrid.

A publicação adianta também a forte possibilidade de Benzema renovar contrato com o clube merengue por mais uma época, até 2024.

Benzema é o quinto jogador francês a ser galardoado - e primeiro no século XXI -, depois de Raymond Copa (1959), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinédine Zidane (1998).