Consumado o adeus a Manchester, De Gea aponta à saída do futebol europeu

Espanhol abandonou Old Trafford mais de uma década depois. Tem interessados na Arábia Saudita

David de Gea pode ser mais uma das figuras do futebol europeu a rumar à Arábia Saudita.

Consumado o adeus ao Manchester United, depois de mais de uma década, o espanhol, segundo o jornalista Nicolo Schira, já está em conversações com um clube saudita.

David de Gea, que terminou contrato com o Manchester United no passado mês de junho, passou 12 anos em Old Trafford. Fez, ao serviço dos red devils, quase 550 jogos.