"Construir uma relação com Messi é fácil. Passo-lhe a bola, corro e ele põe-na no lugar"

Hakimi (PSG) ilustrou a facilidade, comprovada em poucas semanas, em jogar com o argentino. Defesa resfriou expectativas para 21/22, mas vê condições para fazer história

Colega de equipa - e de corredor - de Messi, o defesa Hakimi, em entrevista ao L'Equipe, na qual abordou a ida do "simples e calmo" craque para a Paris, confessou, além de admiração pela aquisição do PSG, que o terá como exemplo a seguir e denotou ser simples fomentar sintonia com o dianteiro, dada a inteligência e perícia do '30'.

"Quando veio para cá, foi como um sonho para mim. Estou orgulhoso de evoluir com um jogador tão bom. Para progredir, vou prestar atenção à forma como ele treina, como joga. Ele fará crescer a equipa, cada jogador. Estamos a conhecer-nos. Construir uma relação técnica com ele é fácil. Dou-lhe a bola, corro e põe-na no lugar [risos]. Fiquei surpreendido com a forma como se comporta, é simples, calmo", afirmou.

Em jeito de resfriar expectativas para esta época, face ao incremento de qualidade no plantel às ordens de Pochettino, Hakimi advertiu que "só juntar estrelas não garante o sucesso" e enfatizou o espírito de grupo e a união como bases para alcançar a glória.

"É preciso ser uma equipa dentro e fora do campo. Ajudar-se uns aos outros, correr uns pelos outros. É assim que acabamos por ganhar troféus. As pessoas, por vezes, pensam que uma equipa com grandes nomes é suficiente, mas não. É preciso o envolvimento de cada jogador, uma equipa onde todos atacamos juntos e onde todos defendemos juntos", notou Hakimi.

Numa mostra de confiança em vislumbrar essa ligação na milionária equipa do PSG, o defesa internacional marroquino, contratado ao campeão italiano Inter, está certo de que Messi, Neymar, Mbappé e companhia vão somar mais títulos em 2021/22.

"Temos um grande grupo para fazer uma grande temporada. Todos os jogadores parisienses querem fazer história com esta equipa que está em vias de ser construída. Isto é apenas o começo, vamos lá chegar, tenho a certeza disso", completou Hakimi.