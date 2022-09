Conquistou uma Liga Europa frente ao Benfica e agora anuncia fim de carreira

Internacional nigeriano John Obi Mikel destacou-se no Chelsea, onde conquistou vários títulos, inclusive uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa

John Obi Mikel anunciou, esta quarta-feira, nas redes sociais, que se retirou do futebol.

Numa foto a levantar o troféu da Liga dos Campeões, juntamente com o português Raúl Meireles, Mikel despediu-se do futebol com a frase: "todas as coisas boas devem chegar ao fim e, para a minha carreira no futebol profissional, esse dia é hoje".

O internacional nigeriano mostrou a satisfação com os 20 anos de carreira e o humano que o futebol ajudou a formar. Aproveitou ainda para agradecer a todos que estiveram presentes no caminho e especialmente aos fãs "sempre leais".

Mikel esteve presente no emblemático triunfo do Chelsea na Liga dos Campeões de 2012, frente ao Bayern de Munique, na casa dos alemães e ajudou o clube a conquistar uma Liga Europa frente ao Benfica em 2013. Venceu ainda pelos "blues" dois campeonatos ingleses, uma Supertaça, quatro Taças de Inglaterra e duas Taças da Liga inglesa.

Na passagem pela Turquia, em 2019/2020, venceu uma Taça da Turquia pelo Trabzonspor e, pela seleção da Nigéria, uma Taça das Nações Africanas.

Nas últimas duas épocas representou o Kuwait SC e foi lá que deu os últimos toques na bola oficialmente.

