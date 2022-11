Conor McGregor mostra interesse em comprar o Liverpool: "Já pedi informação..."

Lutador irlandês quer investir no Liverpool. Em março também mostrou interesse no Chelsea.

A Fenway Sports Group (FSG), empresa proprietária do Liverpool, comunicou na segunda-feira que está disposta a colocar o clube inglês à venda. Com "manifestações frequentes" de interesse nos reds, os donos equacionam ouvir as propostas, mas, por enquanto, continuam "totalmente comprometidos" com o sucesso do emblema de Anfield. Ontem, Conor McGregor anunciou, nas redes sociais, que "adorava" comprar os reds e que já pediu informação sobre o assunto.

"Adorava! Sim, mal soube, pedi informação sobre isso. Que inesperado. Que clube!", escreveu no Twitter, em resposta a um utilizador que pediu ao irlandês para comprar o emblema inglês.

De recordar que em março, McGregor também revelou intenção em comprar o Chelsea, quando Roman Abramovich saiu da liderança - Todd Boehly foi o sucessor.