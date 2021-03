CONMEBOL recusa sugestão de jogos na Europa

Covid-19 está a condicionar as eliminatórias para o Mundial nas deslocações e nas reservas dos clubes europeus em ceder atletas.

A complexa situação epidemiológica na América do Sul está a condicionar fortemente a realização das eliminatórias para o Mundial"2022, marcadas para o final deste mês.

Em reunião com a FIFA, a COMNEBOL deu conta da intenção em disputar os jogos em solo sul-americano e recusou a sugestão de marcar os jogos para a Europa, algo que atenuaria as reservas dos grandes clubes do Velho Continente em ceder jogadores para atuarem em zonas de risco.

A Colômbia foi o mais recente país a dificultar a missão do organismo após o ministro da Saúde ter garantido que a comitiva do Brasil, que enfrenta os cafeteros no próximo dia 23, não poderá aterrar no país devido às restrições sanitárias.

"Não vejo como autorizar um charter quando há regiões a precisarem de voos humanitários", afirmou Fernando Gómez.