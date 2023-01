Conmebol promete prémio milionário caso Vítor Pereira vença o Mundial de clubes

Vítor Pereira, treinador do Flamengo

Presidente do organismo que rege o futebol sul-americano promete 4,6 milhões de euros ao Flamengo.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, organismo que rege o futebol sul-americano, prometeu oferecer cinco milhões de dólares (aproximadamente 4,6 milhões de euros) ao Flamengo, de Vítor Pereira, caso vença o Mundial de clubes, que vai decorrer entre 1 e 11 de fevereiro, em Marrocos.

De acordo com Alejandro Domínguez, a América do Sul deseja "mais glórias desportivas", incentivando assim financeiramente mais conquistas.

"A América do Sul quer mais glórias desportivas! A Conmebol vai conceder um prémio adicional de cinco milhões de dólares americanos [aproximadamente 4,6 milhões de euros] ao Flamengo, campeão da [Taça] Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante do nosso continente neste torneio", escreveu o presidente da Conmebol no Twitter.