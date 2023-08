CONMEBOL justifica sanção a Marcelo: "Jogo brusco grave. Não estamos a julgar a intenção"

Defesa brasileiro levou três jogos de suspensão após lesionar um adversário do Argentinos Juniors na Taça Libertadores

O lance em que Marcelo lesionou com gravidade Luciano Sánchez, no Argentinos Juniors-Fluminense da Taça Libertadores, levou a que o defesa brasileiro fosse suspenso por três jogos.

O Fluminense recorreu da sanção e agora a CONMEBOL justificou o castigo, em comunicado.

"É importante ressaltar mais uma vez que no presente caso não está a ser julgada a intenção do jogador, mas sim a própria ação (falta). Estaríamos perante outro cenário mais grave se pelas imagens fosse possível observar que o jogador agiu de forma deliberadamente violenta (bruta), o que neste caso, as consequências disciplinares poderiam ser ainda mais severas. A expulsão por vermelho direto é por jogo brusco grave. No presente caso, temos uma ação em que o jogador Marcelo Vieira Da Silva, diante da marcação do jogador Luciano Sánchez, pisa sobre ele na altura da tíbia e fíbula da perna esquerda com uso de força excessiva, causando extrema dor no seu adversário e, como pode ser visto na jogada - produto da força excessiva -, resultou na lesão no joelho do jogador Sánchez que imediatamente teve que deixar o campo de jogo e ser removido do estádio pela equipa médica. Diante da cena chocante, o mesmo jogador do Fluminense percebeu a gravidade da lesão do jogador rival. Não há dúvida de que houve excesso de força e como consequência a integridade física do adversário foi colocada em risco, o que ocasionou o extremo sofrimento e lesão do jogador Sánchez. Nesta ação em particular, fica claro que o jogador Marcelo Vieira Da Silva não mediu o uso de sua força ou o perigo que isso poderia acarretar e, como consequência, provocou uma luxação completa do joelho do jogador adversário. Esta juíza única destaca e valoriza o espírito desportivo de ambos os jogadores numa situação que originou uma lesão grave por parte de um atleta", informou a CONMEBOL.