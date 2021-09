CONMEBOL confirma suspensão do Brasil-Argentina e atira responsabilidades para a FIFA

Organização que rege futebol da América do Sul reagiu nas redes sociais

A CONMEBOL já reagiu ao incidente no Superclássico da América do Sul, entre Brasil e Argentina. Perante a entrada das autoridades de saúde brasileiras, a organização que rege o futebol do continente confirmou a suspensão da partida e atirou responsabilidades para a FIFA.

"Por decisão do árbitro do jogo, o jogo organizado pela FIFA entre o Brasil e a Argentina foi suspenso. O árbitro e o comissário do jogo apresentarão um relatório ao Comité de Disciplina da FIFA, que determinará os próximos passos a serem dados. Estes procedimentos estão em estrita conformidade com os regulamentos em vigor. A Qualificação para o Campeonato do Mundo é uma competição da FIFA. Todas as decisões relativas à organização das eliminatórias do Campeonato do Mundo são da exclusiva responsabilidade da FIFA", pôde ler-se no tweet da conta oficial da CONMEBOL.