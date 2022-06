CONMEBOL "arrasa" FIFA após declarações de Wenger sobre Mbappé

Carta dirigida a Gianni Infantino, presidente da FIFA, visa ainda a aprovação em definitivo do limite de cinco substituições num jogo de futebol "sem um processo de consulta que teria enriquecido o debate".

A CONMEBOL divulgou na terça-feira dois excertos de uma carta enviada à FIFA, na qual "arrasa" o organismo devido a declarações de Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento da entidade, sobre Kylian Mbappé, bem como a decisão do IFAB de aprovar em definitivo a possibilidade de cinco substituições num jogo de futebol "sem um processo de consulta que teria enriquecido o debate".

Pois bem, as declarações do antigo treinador do Arsenal estão a ser vistas como racistas e discriminatórias. "Kylian Mbappé tem raízes africanas, mas formou-se na Europa [...]. Se tivesse nascido nos Camarões, não se teria transformado no avançado que é hoje. Existe a Europa e existe o resto do mundo. E o resto do mundo precisa de ajuda, se não vamos perder muitos talentos", afirmou Wenger num congresso de treinadores, na Alemanha, há duas semanas.

"A CONMEBOL recusa e condena as muito infelizes expressões do alto funcionário da FIFA, muito próximo da presidência da instituição, Arsène Wenger. A CONMEBOL está firmemente comprometida na luta contra as expressões e gestos racistas ou discriminatórios, sejam provenientes de adeptos nos estádios, técnicos no campo de jogo ou dirigentes através de declarações públicas", pode ler-se na carta dirigida ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"As palavras de Wenger - além de revelarem uma insólita uma ignorância incomum sobre a valiosa contribuição dos jogadores africanos ao futebol mundial, especialmente ao futebol europeu - mostram um revés degradante que inviabiliza os esforços de atletas e instituições desportivas que não 'estão na Europa'. Muitas vezes, os preconceitos mais condenáveis disfarçam-se de reflexões 'fundadas' e 'inteligentes'", lê-se ainda.

"Assim como os africanos, nós sul-americanos conhecemos muito bem e em primeira mão este tipo de atitude, que se baseia na crença de que o mundo começa e termina na Europa. O talento, o espírito de sacrifício e o desejo de superação dos jogadores africanos e sul-americanos devem ser valorizados e respeitados", conclui a CONMEBOL sobre o tema.

A CONMEBOL visa ainda a aprovação em definitivo do limite de cinco substituições num jogo de futebol "sem um processo de consulta que teria enriquecido o debate". "Esta é uma prática de exclusão que tem sido repetida nos últimos tempos e está a causar uma grande preocupação", pode ler-se.